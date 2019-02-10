بنكيران: المعاش فيه طرف أخذ وآخر أعطى وسأطلب من جطو التحقيق في ثروتي.. ولعنة الله على الكاذبين

بعد الجدل الذي رافق معاشه الاستثنائي، خرج عبد الاله بنكيران، اليوم الأحد، في بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، لينفي جملة وتفصيلا، ما تم تداوله بشأن استفادته من معاشين، قائلا إنه سيطلب من “ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الذي يحظى بثقة وتقدير الملك، أن يحقق معه في الثروة التي يملكها”.

وأضاف رئيس الحكومة السابق، الذي هاجم متهميه بالاستفادة من معاشين: “إلى جطو لقى شي شي كلمة ماشي صحيحة من هادشي، يعلنها ويفضحني أمام العالم”، مؤكدا أن “الكذب الذي يتم تلفيقه الهدف منه هو حزب العدالة والتنمية. وقال في هذا الصدد: “حشومة عليهم.. قضية المعاش الاستثنائي فيها مستفيد وطرف عطاها (يقصد الملك) وخاصهم يوقروه”، مؤكدا أنه استفاد من نفس معاش عبد الرحمان اليوسفي الذي كان رئيس حكومة، “هو لم يجدد له وأنا جُدد لي، وغادرت في الظروف التي تعرفونها”.

وأنهى ابن كيران حديثه بـ”أتحداكم إلى عندكم الحجة جيبوها، إلا معندكمش الشرع كيقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.. ولعنة الله على الكاذبين”.