خرج عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، قبل قليل، في بث مباشر على صفحته بموقع فايسبوك من أجل الحديث عن الجدل الذي خلقه تسريب وثائق تخص معاشه الاستثنائي، وهي الوثائق التي نفى صحتها جملة وتفصيلا.
وقال ابن كيران، في حديث، إن كل ما جاء في بعض المنابر الإعلامية التي ذكرها بالاسم “كذب”، مشددا أنه “لو فعلا يتوفر على معاش استثنائي آخر غير المرتبط بمهامه كبرلماني، فهو مستعد للخروج من المغرب والهجرة إلى الخارج، قائلا: “إلى كذبت مغاديش يكون عندي الوجه ندوز حدا المغاربة أو نشوف في عائلة ديالي، وإلى كذبت يجيبو الدليل”.
وأضاف بنكيران “المعاش البرلماني تقطع في أكتوبر 2019 ومن ديك الساعة معنديش ولا معاش واحد خديتو من الدولة ولا من غيرها.. فينا هو هاد المعاش الآن دابا ديال البرلمانيين.. واش بغاو يحسبو عليا معاش برلماني مكناخذوش؟”.
وأكد المتحدث أنه منذ أكتوبر 2017 لم يعد له معاش، قائلا: “بقيت كنضباني بداكشي لي عندي، ملي تقطع معاش البرلمانيين تقطع ديالي أيضا”.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن كيران: لدي معاش واحد ولو تأكد أنني كذبت سأهاجر من المغرب..ولن يكون لي الوجه لي نواجه به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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