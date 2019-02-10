اختطاف تلميذة في سطات واغتصابها بالتناوب داخل مقبرة مهجورة

لا تزال عائلة الطفلة (س.ج) تحت هول الصدمة بعد واقعة اختطاف ابنتهم البالغة من العمر 13 سنة، أمس السبت في مدينة سطات، بعدما كانت متوجهة إلى المدرسة، واغتصابها من طرف شخصين.

المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” تُفيد أن الطفلة ذات الـ16 ربيعا كانت في حدود الساعة الثامنة صباحا في اتجاه مؤسستها التعليمية، قبل أن يستغل الشخصين أحدهما قاصر غياب المارة وتأخر طلوع الشمس لتهديدها بالسلاح الأبيض، وقاما بإرغامها بمرافقتهما إلى أحد الغرف المهجورة داخل مقبرة “مولاي أحمد”، وهناك، مارسا عليها الجنس بالتناوب دون أن تشفع لها دموعها وتوسلاتها.

وحاول الموقع التواصل مع عائلة الطفلة، لكنهم فضلوا الابتعاد عن الإعلام، وغادروا منزلهم رغبة منهم في عدم الحديث عن الموضوع الذي وقع على رؤوسهم كالصدمة.

ولا تزال الطفلة حسب مصادر “اليوم24” في مستشفى الحسن الثاني، فيما سيتم عرضها غدا الاثنين على طبيب شرعي.

وتمكنت المصالح الأمنية في سطات، أمس السبت وساعات بعد ارتكاب الجريمة من اعتقال المشتبه فيهم، الأول يبلغ من العمر 15 سنة، والثاني 21 سنة.