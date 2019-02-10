لاعب الأسود بلهندة يعود لتألقه مع غلطة سراي

عاد الدولي المغربي، يونس بلهندة، لاعب فريق غلطة سراي إلى تألقه مع المجموعة، عبر بوابة الأسبوع 21 من منافسات الدوري التركي الممتاز، أمام طرابزون سبور.

لاعب المنتخب الوطني المغربي، قاد فريقه للفوز بتسجيل ثنائية من أصل ثلاثة، التي انتهت بها المباراة.

وكان يونس بلهندة قريبا من مغادرة ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد العرض الذي تقدمت بها أندية من السعودية، للاستفادة من خدمات لاعب الأسود، إلا أن مدرب غلطة سراي تمكن من إقناعه بمواصلة المشوار إلى غاية نهاية الموسم على الأقل.