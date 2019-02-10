مانشستر سيتي يسحق تشيلسي ويعتلي الصدارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على تشيلسي بسداسية نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز سداسية الفريق السماوي كل من اللاعبين رحيم سترلينغ (هدفان)، سيرجيو أغويرو (هدفان)، إلكاي غوندوغان وسيرجيو أغويرو.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 65 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

ووضع سترلينغ مانشستر سيتي في المقدمة بالدقيقة الرابعة، عندما أرسل البرتغالي برناردو سيلفا كرة أمام المرمى، مرت من الجميع ليتابعها سترلينغ بعنف في الشباك، وأهدر أغويرو فرصة خرافية في الدقيقة الثامنة، عندما اخترق برناردو سيلفا من اليسار، قبل أن يوجه كرة أرضية أمام المرمى تابعها المهاجم الأرجنتيني بجانب القائم من مسافة قصيرة.

وعوض أغويرو إهداره للفرصة السهلة بتسجيل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 13، عندما أطلق قذيفة من بعد حوالي 25 ياردة، استقرت في الزاوية العليا اليمنى لمرمى تشيلسي.

ثم أضاف الأرجنتيني الهدف الثالث في الدقيقة 13، عندما شتت لاعب تشيلسي روس باركلي الكرة بطريقة خاطئة للوراء، فوصلت إلى المهاجم الأرجنتيني الذي تابعها بهدوء، بعيدا عن متناول حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا.

وحاول باركلي تعويض الخطأ، فسدد كرة مقوسة مرت بجانب الزاوية العليا اليسرى لمرمى مانشستر سيتي في الدقيقة 21، ثم سجل الدولي الألماني غوندوغان هدف سيتي الرابع بالدقيقة 25، بعدما سدد كرة مركزة على يمين الحارس.

وتصدى حارس مرمى سيتي إيدرسون لمحاولة للتسجيل من بيدرو في الدقيقة 28، وأنقذ الحارس البرازيلي مجددا مرماه من هدف بتصد لافت لتسديدة غونزالو هيغوين في الدقيقة 39.

وبعد مرور 6 دقائق من عمر الشوط الثاني، ارتدت رأسية أجيرو من عارضة تشيلسي، إثر عرضية متقنة من دي بروين.

وأجرى تشيلسي تبديله الأول بإخراج باركلي وإشراك ماتيو كوفاسيتش، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لسيتي بعد تعرض سترلينغ للعرقلة من قبل سيزار أزبيليكويتا، نفذها أغويرو بنجاح في الدقيقة 56.

وتصدى كيبا لركلة حرة نفذها دي بروين في الدقيقة 59، وخرج أغويرو من الملعب وسط تصفيق حاد من الجمهور، ليشارك مكانه البرازيلي غابرييل جيسوس.

وفي الجهة المقابلة دخل روبن لوفتوس-تشيك مكان بيدرو في تشكيلة الفريق الضيف، ثم أقحم غوارديولا لاعبه الجزائري رياض محرز بدلا من دي بروين.

وبعد دقائق من دخول دافيد سيلفا إلى تشكيلة سيتي مكان لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو، سجل سيتي الهدف السادس في الدقيقة 80، بعدما أكمل سترلينغ تمريرة عرضية أرضية من الظهير الأيسر زينتشينكو، لتمر الدقائق التالية دون جديد ويتناقل لاعبو سيتي الكرة فيما بينهم دون مضايقة.