شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب إيران ويهدم 20 منزلاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ضرب زلزال عنيف بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، بلدة ”لافت“ التابعة لجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان الإيرانية، المطلة على الخليج العربي؛ مما تسبب في انهيار 20 منزلاً وإصابة 3 أشخاص.

وأوضحت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، اليوم الأحد، أن الزلزال وقع عند الساعة الثانية و 24 دقيقة، بعد ظهر الأحد، على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأشارت المؤسسة إلى أن سكان بعض البلدان المجاورة شعروا بالهزة، فيما قال مسؤول محلي في بلدة لافت، إن الزلزال أدى إلى هدم 20 منزلًا بشكل كامل، فيما تعرَّضت منازل ومحالّ تجارية إلى أضرار كبيرة.