شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تواجه إغلاقًا حكوميًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

لم يستبعد البيت الأبيض، احتمال حصول "إغلاق" حكومي جديد إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق بحلول 15 فبراير مع الديمقراطيين في شأن تمويل الجدار الذي يرغب الرئيس الأمريكي في بنائه على الحدود مع المكسيك.

وصرّح الأمين العام للبيت الأبيض بالوكالة ميك مالفاني لشبكة "فوكس نيوز" أن "الإغلاق الحكومي لا يزال مطروحاً في المبدأ. لا يمكننا الوصول إلى هنا لكن هذا الخيار لا يزال متاحاً للرئيس وسيبقى".

وفي 25 يناير، تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الشلل الجزئي للإدارات الأمريكية بعد 35 عاماً من الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.