شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تمنع طائرة نيوزيلندية من الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

عادت طائرة ركاب نيوزيلندية، كانت فى رحلة بين أوكلاند وشنغهاي، أدراجها بعد خمس ساعات من الطيران، لأنها لم تحصل على تصريح بالهبوط في الصين، كما أعلنت الشركة اليوم الأحد.

وذكر بيان لشركة "إير نيوزيلند" الوطنية النيوزيلاندية: "أبلغنا في مذكرة تقنية بأن الطائرة المعنية التي تؤمن هذه الخدمة لا تملك التصريح من السلطات التنظيمية الصينية للهبوط في الصين".

وأوضح مسافرون أن الطيار أبلغهم في منتصف الرحلة أن السلطات الصينية لم تسمح للطائرة بالهبوط في الصين، وهي مضطرة للعودة.

وفي تصريح لصحيفة "نيو زيلاند هيرالد" اليومية، قال أحد المسافرين، اريك هاندمن، استاذ في جامعة نيويورك بشنغهاي: "في منتصف الرحلة، أبلغنا الطيار أن السلطات الصينية لم تعط التصريح بهبوط هذه الطائرة، لذلك يتعين علينا العودة".

وأضاف: "استغرب أن تكون شركة إير نيوزيلند سمحت لطائرة مليئة بالمسافرين بالإقلاع من دون التأكد فعلا من انها تستطيع الهبوط في شنغهاي".