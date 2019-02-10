الإمارات تنظيم أكبر تحدي في الذكاء الاصطناعي

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وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات رئيس القمة العالمية للحكومات محمد القرقاوي، إن "الإمارات من أكثر دول العالم تقدماً واهتماما في تطوير مجالات تبني تكنولوجيا الروبوتات وتعزيز استخداماتها في مختلف القطاعات التي تمس حياة الناس".
وذكر، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم الأحد، إن تنظيم هذا الحدث العالمي في الإمارات يشكل إضافة مهمة لجهود الدولة في تعزيز مسيرة الابتكار العالمي وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة ودعم العقول المبدعة وإعداد جيل مستعد لمواجهة التحديات العالمية في المستقبل".
وأشاد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، بجهود الإمارات في مجال تبني التكنولوجيا الحديثة وتنظيم الأحداث العالمية المتخصصة في استشراف المستقبل وقال: "دولة الإمارات ستصنع المستقبل في أكتوبر المقبل".
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