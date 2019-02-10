مشروعا قرارين متعارضين بشأن الأزمة في مجلس الأمن الرئيس الفنزويلي يستبعد إجراء أي انتخابات في الوقت...

في السياسة 11 فبراير,2019 نسخة للطباعة

كاراكاس ـ عواصم ـ وكالات: أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الانتخابات لا تمثل أولوية الآن في فنزويلا واستبعد إجراء أي انتخابات في الوقت الحالي. ونقلت صحيفة “إيل يونيفيرسال” الفنزويلية عن مادورو قوله إن الانتخابات لا تمثل أولوية في فنزويلا.وأضاف مادورو أن الاستقرار والسلام في فنزويلا أهم من الانتخابات بالنسبة للفنزويليين.وقال مادورو إن المؤسسة الوحيدة التي سيعاد انتخابها بصورة شرعية هي الجمعية الوطنية.وكان خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية أعلن نفسه قبل أكثر من أسبوعين رئيسا لفنزويلا.

وبسبب الصراع المحتدم على السلطة في فنزويلا طالب الاتحاد الأوروبي والعديد من دول أميركا اللاتينية إلى تسوية النزاع بصورة سلمية.وطالبت مجموعة الاتصال الدولية مع فنزويلا بالتغلب على الأزمة بصورة سلمية عبر إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة وذات مصداقية.وكان مادورو تجاهل إنذارا أوليا من الاتحاد الأوروبي بإجراء انتخابات.

إلى ذلك، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تسعى لدفع مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة رسميا لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا يشرف عليها مراقبون دوليون وتتسم بالحرية والنزاهة والمصداقية وذلك في إجراء دفع روسيا إلى طرح مشروع قرار معارض.ويحتدم الخلاف بين موسكو وواشنطن بشأن حملة تقودها الولايات المتحدة لحشد اعتراف دولي بزعيم المعارضة ورئيس الجمعية الوطنية المنتخبة خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو.وكان جوايدو نصب نفسه في الشهر الماضي رئيسا مؤقتا لفنزويلا.والتقى دبلوماسيون من الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) في جلسة مغلقة ظهر الجمعة لبحث مشروع القرار الأميركي الذي اطلعت عليه رويترز وعبر عن “الدعم الكامل للجمعية الوطنية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيا”.وعرقلت روسيا والصين وغينيا الاستوائية وجنوب إفريقيا الشهر الماضي محاولة لإصدار بيان بهذا المنطوق من المجلس.لكن نفس الدول الأربع فشلت في محاولة بقيادة روسية لمنع المجلس من مناقشة قضية فنزويلا علنا يوم 26 يناير بناء على طلب الولايات المتحدة.وقال الدبلوماسيون إنه خلال المناقشات حول مشروع القرار الأميركي اقترحت روسيا، التي تتهم واشنطن بدعم محاولة انقلاب في فنزويلا، نصا بديلا.وعبر المشروع الروسي عن “القلق بشأن محاولات للتدخل في شؤون تأتي بالأساس ضمن الولاية القضائية المحلية” كما عبر عن “القلق بشأن تهديدات لاستخدام القوة ضد وحدة أراضي (فنزويلا) واستقلالها السياسي”.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن التدخل العسكري في فنزويلا “خيار” قائم. ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القرار سيطرح للتصويت أو متى سيطرح.ويحتاج صدور أي قرار بالمجلس إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).