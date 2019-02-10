كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن: أنباء عن انهيار مفاوضات الكونجرس حول تمويل جدار ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر أمريكية مطلعة، إن مفاوضات تجنب إغلاق حكومي جزئي ثان بسبب تمويل جدار حدودي قد انهارت أمس السبت، مع وقف الجمهوريين والديمقراطيين الاتصالات بينهما في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" الأمريكية اليوم الأحد، عن أحد المطلعين على سير المفاوضات، أن النقطة الشائكة الأحدث تتعلق بالمطالب بتقليص الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز الحدودية التي تديرها سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية.

وقال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، إن الإغلاق ليس الخيار الأكثر احتمالاً لكنه "لا يمكن استبعاده على الإطلاق".

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ونقل مولفاني عن الرئيس دونالد ترامب في برنامج "واجه الصحافة" على قناة إن بي سي التلفزيونية، إنه "سيبذل كل ما يمكنه بشكل قانوني لتأمين الحدود".

وقال: "لا يمكنكم إزاحة الإغلاق من على الطاولة ولا يمكنكم إزاحة 5.7 مليار دولارات من على الطاولة"، في إشارة إلى المبلغ الذي يطالب به ترامب لبناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية.

ووفقاً لبلومبرغ، قال أحد المطلعين على المفاوضات، إن المفاوضين كانوا يركزون على اقتراح بتمويل حاجز حدودي بمبلغ يتراوح بين 1.3 مليار وملياري دولار.