كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أصغر شاعرة في برنامج "أمير الشعراء": مشاركتي بداية حقيقية لمساري الشعري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الشاعرة المغربية "خلود بن ناصر" أن مشاركتها في برنامج "أمير الشعراء" والذي يذاع عبر قناتي "الإمارات" و"بينونة" محطة فاصلة في تجربتها الشعرية، وتعتبرها بداية حقيقية لمسارها الشعري.

وترى خلود، أن الشعر لا يقاس بالعمر، فعلى الرغم من صغر سنها الذي لا يتعدى 22 عاما إلا انها تمكنت من المشاركة في البرنامج والتأهل للحلقات المباشرة، مضيفة أن العمر يحسب بعمق التجربة والعمق النفسي للقصيدة.

وشاركت خلود في مسابقات وطنية في المغرب قبل مشاركتها في أمير الشعراء، وفازت بالكثير منها.

وقالت خلود: "كشعراء نثمن جدا اهتمام الإمارات بالثقافة العربية والشعر العربي وباستقطاب المواهب الأدبية سواء في الشعر أو غير الشعر، وكلك في تشجيع واحتضان المواهب الشابة خاصة، التي لم تستطع بعد ان تحصل على الضوء الاعلامي الكافي".

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وأضافت بن ناصر:"أكتب الشعر منذ كنت صغيرة في مراحل تعليمي الأولى وكنت أحاكي القصائد التي أجدها في نص القراءة المدرسي واكتب على منوالها".

وعن مكانة الشعر العربي في وقتنا الحالي، أكدت الشاعرة المغربية أن قراءة الواقع الأدبي المعاصر الآن تقول أن مكانة الشعر الآن ليست كما كانت في الماضي، موضحة: "في كل مرحلة تاريخية لابد لجنس أدبي ما أن يكون أكثر حضورا من حضور أجناس أدبية أخرى، وهذا لا يعني إلغاء الآخرين ولكن تراجع بعضهم ليتقدم آخر ولكن لابد للشعر أن يكون حاضرا".

وعبرت خلود عن تفضيلها الانفتاح على الإبداع الأدبي الغربي، مضيفا: "أعتقد انه ليس عائقا أمام الاحتفاظ بالهوية العربية وبأصالة الشعر العربي، بل على العكس فهذا يفتح له آثارا تجديدية ويتيح له كيف يفكر ويبدع الطرف الآخر".

وشاركت خلود في الحلقة الثانية من حلقات البث المباشر من برنامج "أمير الشعراء" وألقت قصيدة بعنونان "نبوءة سلا" حازت على إعجاب لجنة التحكيم والجمهور.

