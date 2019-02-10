كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السويد تقدم 8 ملايين دولار في عمليات إزالة الألغام في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت حكومة السويد بمبلغ 8.3 مليون دولار أمريكي إلى دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام حيث تواصل إزالة الألغام والأجهزة المتفجرة التي تركتها الدولة الإسلامية في المناطق المحررة من العراق.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان "مع هذه المساهمة من السويد ، ستكون دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام قادرة على تقديم دعم أفضل لجمعيات إدارة مخاطر المتفجرات والتوعية بالمخاطر ومبادرات تعزيز القدرات دعما للحكومة العراقية".

ومنذ إعلان العراق عن الهزيمة العسكرية للدولة الإسلامية في ديسمبر 2017 ، قامت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بإزالة أكثر من 1100 موقع من الأجهزة المتفجرة التي تركتها المجموعة المتطرفة. وتشمل " الجسور ومحطات المياه ومحطات الطاقة والمستشفيات والمدارس ، وما إلى ذلك..".

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ووفقاً للأمم المتحدة ، فإن ما يصل إلى 52٪ من الأشخاص النازحين داخلياً عبر المخيمات في شمال العراق وإقليم كردستان "يستشهدون بمخاطر المتفجرات كسبب رئيسي لعدم الرغبة في العودة إلى مناطقهم الأصلية".

وأكد سفير السويد في العراق " بونتوس ميلاندر " مؤخراً على، كيف تمنع الألغام إعادة الإعمار والعودة الآمنة للأشخاص المشردين داخلياً إلى ديارهم.

ولا يزال حوالي 1.8 مليون شخص يعيشون في مخيمات النازحين حيث لا تزال جهود إعادة الإعمار في مناطقهم الأصلية جارية.لقد تحمل إقليم كردستان ، على وجه الخصوص ، عبء النازحين داخلياً منذ ظهور الدولة الإسلامية في منتصف عام 2014 ، وكثيراً ما يعتمد على موارده لمساعدة النازحين.