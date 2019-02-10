كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإماراتية عائشة الشامسي: مشاركتي في "أمير الشعراء" تعطيني مدى طويل من السمعة الطيبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت الشاعرة الإماراتية عائشة الشامسي عن سعادتها بمشاركتها في برنامج "أمير الشعراء" في نسخته الثامنة والذي يذاع عبر قناتي "الإمارات" و"بينونة" مؤكدة على حصولها على دعم كبير من عائلتها وأصدقائها.

وقالت الشامسي، والتي تعمل محاضرة ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الإمارات، أن مشاركتها جاءت بعد تفكير طويل، مضيفة: " أنا سعيدة بمشاركتي لأنه برنامج جماهيري وأدبي يطل على نافذة الشعر بصوت راق، ومجرد مشاركتي ودخولي البرنامج تعطيني مدى طويل من السمعة الطيبة".

وتابعت الشامسي: "احسست أنني الأن ناضجة شعريا للمشاركة في المسابقة، فالمشاركين في هذا البرنامج من مختلف البلدان وهم شعراء أقوياء، والمسابقة تمر بمراحل عدة من تصفيات ومراحل تأهل وغيرها، وإذا لم يشعر الشاعر أنه على جاهزية كبرى للمشاركة فمن المفترض ألا يشارك لأنه لن يتخطى العديد من المراحل".

وأكدت الشاعرة الإماراتية أن عائلتها تقف خلفها وحتى أصدقائها وطلابها في الجامعة، مضيفة: "أشعر بدعمهم قبل أن أشعر بدعمي لنفسي".

Advertisements

وعن دور الإمارات في دعم الشعرقالت: "الإمارات في الفترة الأخيرة انفتحت على الثقافة والأدب بشكل كبير وهذا جعلنا في مصاف الدول الاولى التي تهتم بالأدب وتعتبر نافذة للحضارة والأدب والثقافة، وهناك برامج كثيرة تقدمها الامارات للشعر كشاعر المليون وأمير الشعراء والمنكوس، وظهرت تلك البرامج لتشجيع الشارع العربي للاهتمام بهذا الأدب، ويحسب للامارات انها لم تهتم فقط بالأدب الذي يخص اللهجات المحلية وأيضا أعطت شعر الفصحى مساحة كبيرة للحفاظ على هويتنا العربية".

وعن بداياتها صرحت الشامسي: "أنا انسانة عاطفية لذلك أجد الشعر أكثر ما يناسبني لأنه قريب مني، بداياتي كانت من مراحل تعليمي الأولى، وبدأت تنظيم الشعر منذ كان عمري 10 سنوات لكنه كان مجرد خواطر إلى أن تطور".

وأكدت: "برنامج "أمير الشعراء" أضاف لي الكثير، حتى التجربة تنوعت عندما أسمع شعراء من كل البلدان وأسمع النقد، ونستفاد دائما من نقد لجنة الحكام ويثري هذا تجربتنا الشعرية".

وتأهلت الشاعرة الإماراتية عائشة الشامسي بانتقالها إلى المرحلة الثانية من البرنامج إثر حصولها على 73 درجة، وإلى جانبها الشاعر العراقي سعد جرجيس الذي حصل على درجة 58، وذلك بعد أسبوع كامل من انتظار نتائج التصويت التي جُمعت مع درجات التحكيم.