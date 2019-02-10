كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق وفرنسا يبحثان التعاون المشترك ومكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بوزيرة الدفاع الفرنسي الزائر فلورنس بارلي في بغداد لمناقشة سبل التعاون بين البلدين.

وطبقاً لبيان صدر عن مكتب مهدي الإعلامي ، فقد أكد رئيس الوزراء العراقي يوم السبت على الحاجة إلى التركيز على التعاون في المجالات الاقتصادية ، كما أعرب عن تقديره لدور فرنسا في محاربة جماعة "الدولة الإسلامية" المتشددة ومساعدة النازحين داخليًا .

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وفي غضون ذلك ، أكدت بارلي مجددًا دعم بلادها للعراق في تحقيق الاستقرار ومحاربة بقايا داعش ، مؤكدة على رغبة القادة الفرنسيين في مواصلة التعاون مع العراق في عملية إعادة البناء وتطوير الخدمات.

وقد وصلت بارله الى العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة في زيارة مفاجئة. و اجتمعت مع الرئيس العراقي برهم صالح وناقشت معه التطورات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات.