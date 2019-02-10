كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير الالمانى: وفد من رجال الاعمال يزور العراق قريباً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزور وفد من رجال الاعمال الالمان برئاسة وزير الاقتصاد بيتر التايرر العراق قريبا لبحث سبل زيادة الاستثمارات بين البلدين فى الفترة القادمة حسبما ذكر السفير الالمانى لدى العراق سيرى نون.

وادلى المبعوث الالمانى بهذه التصريحات اليوم خلال اجتماع مع وزير التخطيط العراقى نورى صباح الدليمي فى مقر الوزارة ببغداد.

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وخلال اللقاء أشاد السفير الألماني بالجهود التي يبذلها الدليمي لتعزيز العمل المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة العربية من خلال توفير المزيد من التسهيلات لرجال الأعمال الأجانب.

كما شدد الدليمي ، من جانبه على أهمية مساهمة الكوادر الألمانية في المشاريع الاستثمارية في العراق ، خاصة في المدن التي تم تحريرها من مسلحي الدولة الإسلامية.و اقترح الوزير تشكيل مجموعة ألمانية لدعم المشاريع الحكومية في القطاعات المختلفة وتقديم المشورة بشأن ذلك. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الدعم الدولي لمشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في العراق.