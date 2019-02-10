كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. خطة لتصدير 75 ألف برميل نفط يومياً في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير النفط اليمني، اليوم الأحد، إن الحكومة اليمنية تأمل في زيادة إنتاج البلاد من الخام إلى 110 آلاف برميل يومياً في 2019، على أن تلامس الصادرات حوالي 75 ألف برميل يومياً.

وتسيطر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على مدينة عدن الساحلية في الجنوب، والمناطق التي تضم حقول النفط والغاز، في حين تسيطر جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة صنعاء وميناء رأس عيسى النفطي، على الساحل الغربي.

وانهار إنتاج اليمن من النفط منذ 2015.

وقال الوزير أوس عبد الله العود في مقابلة: "سنحافظ على الإنتاج من أربع مناطق ونخطط لمد خط أنابيب إلى بحر العرب لاستئناف التصدير من هذه المناطق".

وأدت الحرب لكبح إنتاج الطاقة وإغلاق مرفأ تصدير رئيسي وخط أنابيب.

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وكان اليمن ينتج نحو 50 ألف برميل يومياً في 2018 مقارنةً مع حوالي 127 ألف برميل يومياً في المتوسط في 2014. وصدر اليمن بعض كميات النفط العام الماضي.

وحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تصل احتياطيات اليمن المؤكدة إلى نحو 3 مليارات برميل.

وقال الوزير، إن "اليمن يريد أيضاً استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي توقف بسبب الحرب".

وتابع أن اليمن تضررت من الحرب على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها، متمنياً أن يكون 2019 عاماً جيداً لليمن.

وتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2019 إلى 6.7 ملايين طن وأنه يمكن تصدير نصف هذه الكمية.

وأضاف "في 2020 نأمل أن نصدر كل إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال لاسيما للعملاء في آسيا"، مشيراً إلى أن "شركات من بينها توتال وهنت أويل ومقرها الولايات المتحدة وشركات كورية تدير مشروع الغاز الطبيعي المسال".