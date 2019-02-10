كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو بـ"اتحاد الشغل": هناك غلاء كبير في الأسواق التونسية بعد انهيار قيمة الدينار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو اتحاد الشغل التونسي، سمير الشفي، إنَّ جميع المواد الاستهلاكية بَلغت مُستويات غير مسبوقة في الارتفاعات لم تَعرفها دولة تونس من قبل، حيثُ أصبحت العائلة التونسية تحت وطأة هذه الهجمة «العنيفة» المُدمرة لجيوب التونسيين والتونسيات.

وأضاف الشفي، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، أنَّهُ عندما يَتحدث الفقراء والبسطاء ومنظماتهم واتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة تخفيف هذه الآلام والأوجاع لم يسمعهم أحد.

وشكّلت ارتفاع الأسعار في تونس، على المقدرة الشرائية لطبقة الموظفين الذين باتوا يشتكون من تدهور قيمة الدينار وظاهرة الاحتكار، رُغم الاتفاق على الزيادة في رواتب القطاع العام إلا أن وضعية الموظفين تشهد تراجعًا كبيرًا بسبب الأزمة الاقتصادية.