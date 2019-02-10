جورج زريق ..أب حرق نفسه لعجزه عن أداء أقساط مدرسة أبنائه يتحول لأيقونة عربية

تحول المواطن اللبناني، جورج زريق، والذي ووري الثرى، أمس السبت، بعدما انتحر حرقا لعجزه عن سداد أقساط ابنته المتراكمة، من حالة معزولة في لبنان، إلى أيقونة، تعبر عن وضعية المواطنين في العالم العربي، بين ضيق ذات اليد، وجشع المؤسسات الخاصة وتزايد المصاريف التي تنهك جيوب المستهلكين.

حادث زريق، الذي شغل لبنان منذ اندلاع قضيته يوم الخميس الماضي وإلى اليوم، انتقل ليصبح حديث مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في كل الوطن العربي، حيث وصف جورج بـ”الشهيد”، والحالة المعبرة عن واقع العالم العربي، والذي تتوحد همومه وقضاياه رغم اختلاف الأوطان.

وفي تفاصيل الحادث، تنقل وسائل الإعلام أن جورج زريق، وهو أب لولدين في الأربعينيات من عمره، أقدم ظهر الخميس الماضي على إحراق نفسه في ساحة ثانوية بكفتين في منطقة الكورة، بسبب ضيق المعيشة وعدم قدرته على سداد الأقساط المدرسية.