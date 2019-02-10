بي إن سبورت: الـ”كاف” يقرر رفع عقوبة الإيقاف على الإسماعيلي المصري ويعيده للعصبة

تراجع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن العقوبة التي سلطها على النادي الإسماعيلي المصري، وقرر رفع الإيقاف عن النادي وإعادته للمشاركة في دور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، بعد العقوبة التي سلطت عليه بسبب شغب مباراته أمام النادي الإفريقي التونسي.

وأكدت شبكة قنوات “beIN SPORTS”، بناء على مصادرها الخاصة من الاتحاد الإفريقي للعبة، أن “الكاف” رفع عقوبة الإيقاف عن فريق “الدراويش”، ليعود بذلك للمنافسة، في المجموعة التي تعرف تواجد كل من الناد الإفريقي التونسي، مازيمبي الكونغولي، والنادي القسطنطيني الجزائري.

وكانت المباراة التي جمعت فريق الاسماعيلي والنادي الإفريقي، قد توقفت في الدقيقة 86، بسبب شغب جمهور النادي، الذي احتج على احتساب ضربتي جزاء ضد فريقه.