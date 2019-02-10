يصارع السرطان وحيدا بين جبال إقليم الصويرة بعدما تخلى عنه أبناؤه.. محمد حالة إنسانية تدمي القلب! – صورة

أطلق، قبل أيام، عدد من المتتبعين للشأن المحلي في إقليم الصويرة، عموما، ومناطق إحاحان، خصوصا، حملة لإنقاذ حياة رجل، يدعى محمد، والذي تجاوز عقده الرابع، وحكمت عليه الظروف أن يعيش وهو يعاني الآلم وحيدا، بعد وفاة زوجته، وزواج ابنتيه.

وفي مشهد مؤلم ومؤثر، يتجول محمد، المصاب بمرض السرطان على مستوى الوجه، بين جبال “إحاحان”، مستنجدا بالسماء، وراجيا الفرج.

وفي تصريح لـ”اليوم24″، تحكي “ف.ك”، ابنة أخت محمد، كيف انقلبت حياة ابن دوار اكي نتاما منطقة بلعاس، بعد معاناته جراء جرح صغير في وجهه، قبل أن يخضع لعملية صغيرة، قبل سنوات، ما جعله يطمئن لمدة معينة، إلا أن الجرح عاد بشكل متطور ونهش لحمه، وعظامه، خصوصا بعد استسلامه للقدر، وعدم قدرته على تدبير شؤون حياته، إذ إنه يعيش وحيدا في منزل طيني، يفتقر لأبسط شروط العيش.

من جهته، وصف “عبد الكريم. أ”، شاب من قبائل إحاحان، وأحد الذين يتطوعون لإطلاق حملة مساعدة محمد، الظروف التي يمر منها هذا الأخير، ”بالقاهرة”، بالنظر إلى وحدته من جهة، وقصر ذات اليد من جهة ثانية، وفضلا عن هذا، وذاك فإنه يعاني حالة مرضية خطيرة، تستوجب تدخلا طبيا مستعجلا، جراء نهش المرض الخبيث للحم وجهه، وعظامه، الشيء، الذي جعله عاجزا عن الأكل بشكل طبيعي، في مشهد يدمي القلب.

ويطالب محمد بتدخل الجهات المسؤولة، ومعها المحسنين، لمساعدته على توفير العلاج.