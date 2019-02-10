“دون بيغ” يصدر أغنية يكرهها

قال مغني الراب، توفيق حازب، المعروف بـ”دون بيغ” أنه يستعد لإصدار أغنية جديدة، لكنه يكرهها، ليخلق الجدل من جديد حول عمله المقبل.

وشارك دون بيغ، أخيرا، منشورا على “أنستغرام، يروج فيه لجديده #M9، وعلق: “أكره هذه الأغنية لكن يجب طرحها.. المسامحة”.

وسبق للرابور المغربي أن أعلن في تصريحاته الأخيرة لقناة “روسيا اليوم”، أنه تطرق في أغاني ألبومه الجديد إلى مواضيع مخالفة تماما عما تعود عليه جمهور الراب.

البيغ فاجأ الجمهور، في آخر أعماله، بمعالجة موضوع “سكيزوفرينيا” المجتمعات في التعامل مع المرأة، وتضمن كليب الأغنية “دمار نفسي” مشاهد جريئة، ما خلق جدلا واسعا حولها.