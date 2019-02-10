بعد سنة ونصف من الغياب .. ابن كيران يعود لـ”الفيسبوك” -صورة

بعد سنة ونصف على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، عاد اليوم الأحد، عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، إلى صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وبعد أن كان وضع آخر منشور له في صفحته الرسمية على “الفيسبوك” في شهر يونيو من العام 2017، عاد عبد الإله ابن كيران اليوم الأحد، بعد طول غياب، لينشر صور مشاركته في اجتماع اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

ابن كيران، الذي كثف من خرجاته على شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال حساب سائقه الخاص فريد تيتي، والذي ينقل بتقنية البث المباشر خرجات ابن كيران ومداخلاته، خصوصا في الجنائز، والتي شارك في خمص منها في ظرف شهر، ملقيا خطبا وعظية، لا تخلوا من رسائل سياسية، حسب السياقات التي ترد فيها.

وخطا ابن كيران خطوة العودة للفضاء الافتراضي اليوم، في ظل الحديث عن “عودة” له لعالم السياسية، والتي افتتحها بالتعليقات على مختلف الأحداث السياسية التي يعرفها الوطن، ومواكبة النقاشات الداخلية لحزبه.