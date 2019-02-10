مدرب ريال مدريد: فريقنا مرشح للفوز في دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب ريال مدريد الإسباني، سانتياغو سولاري، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام أياكس أمستردام في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بالقول إن "فريقه مرشح بقوة لتخطي عقبة أياكس".

وقال سولاري "ريال مدريد مرشح للفوز في التشامبيونز نظرا لتاريخه الكبير، فضلا عن الفترة الجيدة التي يمر بها ومنحتنا الثقة، لكن أفضلية مدريد حددتها السنوات".

ويمر الريال حاليا بأفضل فتراته في الموسم الحالي بعد أن فاز في آخر خمس مباريات بالدوري الإسباني كان آخرها في ديربي مدريد على جاره أتلتيكو (3-1) ليحتل وصافة الليغا خلف برشلونة المتصدر.

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وأمام الفريق الكاتالوني سيتحدد مصير الريال هذا الموسم، حيث يصطدم به في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 27 شباط/فبراير الجاري على ملعب "سانتياغو برنابيو" بعد تعادل الفريقين ذهابا (1-1)، ثم يخوضان مواجهة الكلاسيكو المرتقبة في الليغا بعدها بثلاثة أيام على نفس الملعب.

ويقف التاريخ في صف الفريق الملكي حيث لم يخسر في مجموع المباراتين في أي دور إقصائي بدوري الأبطال منذ أيار/مايو 2015 عندما خرج على يد يوفنتوس.

وخاض الريال 8 جولات في دور الـ16 بدوري الأبطال دون هزيمة، وكانت آخر هزيمة له في 2010 أمام أولمبيك ليون حين خسر في فرنسا بهدف نظيف، قبل أن يتعادل إيابا على أرضه (1-1).