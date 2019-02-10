مدرب الفريق الطيراوي: استحقينا الفوز على هـ. باقة الغربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق النادي الرياضي الطيرة فوزا هاما في مباراته الخارجية أمام هبوعيل باقة الغربية بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

ويحتل الفريق الطيراوي المركز السادس بترتيب لائحة الدوري برصيد 25 نقطة.

وبهذا الصدد، قال مدرب النادي الرياضي الطيرة، محمد سمارة، في حديث لـ"عرب 48"، إن "المباراة أمام هبوعيل باقة الغربية كانت صعبة جدا، وبدورنا استعدينا لها بالشكل المطلوب، وكان من المهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز سيما وأن الخسارة كانت ستؤدي إلى تراجعنا في ترتيب لائحة الدوري".

وأضاف أننا "أخذنا المباراة على محمل الجد وبفضل الله حققنا فوزا مستحقا على هبوعيل باقة الغربية على كافة الأصعدة سواء إن كان من ناحية استغلال الفرص والتمركز على أرضية الملعب وما إلى ذلك من تعليمات قام اللاعبون بتطبيقها بالشكل المطلوب خلال المباراة".

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وأكد أنه "لدينا فريق قوي وقد أثبتنا ذلك خلال المباريات التي خضناها من قبل أمام فرق من قمة اللائحة، وفي المقابل تعثرنا في مباريات أخرى بسبب لعنة الإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين".

وأشار إلى أن "المنافسة شديدة على البلاي أوف العلوي، ومما لا شك فيه أن هدفنا هو ضمان أحد المراكز الخمسة الأولى، ولا زالت أمامنا طريق طويلة ونحن نأمل تحقيق ذلك مع نهاية الموسم وأنا أؤمن بالكادر الموجود سعيًا نحو تحقيق ذلك".

وختم سمارة بالقول إنه "من هنا أتوجه بالشكر لجماهير الفريق على كل ما تقدمه من دعم، ونحن نعدهم بالأفضل دائما وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظنهم في النهاية".