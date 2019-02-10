الإعدام لإثنين من المدانين في هجوم الكرك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، الإعدام لإثنين من المدانين في قضية هجوم الكرك الذي أوقع نهاية عام 2016 عشرة قتلى وتبناه تنظيم "داعش"، وحكمت عليهما بالإعدام شنقا حتى الموت.

وبحسب مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة، حكم رئيس محكمة أمن الدولة في جلسة علنية على الأخوين خالد المجالي وحمزة المجالي بـ"الإعدام شنقا حتى الموت".

وكانت محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية بالأردن، نقضت حكم المحكمة السابق والصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 والقاضي بالسجن المؤبد بحق الأخوين.

وكان مصدر قضائي أردني أكد أن "أفعال المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد المجتمع الأردني والسياح الأجانب وأدت إلى تهديد أمن البلاد واستقراره، وأدت إلى استشهاد رجال أمن ومواطنين وسائحة أجنبية وإصابة العديد من رجال الأمن العام".

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وأصدرت محكمة أمن الدولة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أحكاما تراوحت بين السجن 3 أعوام والمؤبد بحق 10 مدانين في قضية هجوم الكرك، الذي أوقع في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016، عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنيا وأجنبيان.

وتحصن حينها أربعة مسلحين في قلعة الكرك الأثرية، بعدما هاجموا دوريات للشرطة ومركزا أمنيا، واشتبكوا مع الأجهزة الأمنية نحو سبع ساعات قبل أن تقتلهم قوات الأمن.

وبعد هجوم الكرك بيوم واحد اعتقل ممول الهجوم في مداهمة لمنزله أدت إلى مقتل أربعة من رجال الأمن وأحد المسلحين، ثم جرت عمليات توقيف لاحقا لعدد من المشتبه بهم.