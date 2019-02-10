التشكيك بمدى أصالتها.. يُفشل بيع 5 لوحات لأدولف هتلر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فشل مزاد فني في بيع خمس لوحات يُدعى أنها رُسمت على يد الديكتاتور النازي أدولف هتلر، أمس السبت، لكن عدم شرائها يبدو أنه ناجم عن التشكيك في مدى أصلاتها وليس لرفض "الاحتفاء" بالنزاية.

وذكرت صحيفة "نورمبرغر ناخريشتن" الألمانية، في عددها الصادر اليوم الأحد أنه لم يزايد أي مشتر على اللوحات التي تراوح السعر الأولي لمزايدة عليها ما بين 19 ألف و 45 ألف يورو.

ولم يذكر القائمون على المزاد، أسباب الفشل لكنه قال إن اللوحات يمكن بيعها في وقت لاحق.

وصادرت السلطات الألمانية، قبل ثلاثة أيام، أكثر من 60 لوحة أخرى من دار المزادات، للتحقيق في مزاعم انتسابها لهتلر.

وكان الادعاء الألماني في برلين صادر ثلاث لوحات رسمت بالألوان المائية، الشهر الماضي تنسب لهتلر، بعد تلقي شكوى تشكك في أصالتها.

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ويُعتقد أن هتلر رسم نحو ألفي لوحة في شبابه، في إطار مساعيه للنجاح كرسام في فيينا قبل الحرب العالمية الأولى، بل يُرجح بعض المؤرخين أن فشله في الرسم كان أحد الأسباب الرئيسية لدخوله معترك السياسة، قبل أن يتحول لأكبر سفاحي القرن الماضي.

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