النقب: العشرات في الوقفة الاحتجاجية ضد هدم العراقيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك العشرات من أهل النقب وشخصيات سياسية واجتماعية في الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية، على مفترق "لهافيم- رهط"، نصرة لقضية قرية العراقيب المهددة بالتهجير وتضامنا مع الأسير الشيخ صياح الطوري الذي يقضي يومه الـ48 في السجن بعدما فرضت المحكمة عليه السجن 10 أشهر، في أعقاب صموده على أرض العراقيب.

واستنكر المتظاهرون عبر لافتات حملوها هدم المنازل وهدم قرية العراقيب للمرة 140 يوم الخميس الماضي الموافق 07.02.2019.

وطالب المحتجون بالاعتراف بقرى النقب ووقف الملاحقة السياسية وجرائم هدم المنازل.

هذا، وتنظم اللجنة الشعبية في قرية العراقيب نشاطات أسبوعية في القرية مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير، منها الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية على مفترق "لهافيم- رهط" بالإضافة إلى إشعال شعلة الحرية للشيخ صياح الطوري للمرة 47 وصلاة الجمعة على أرض قرية العراقيب وغيرها.