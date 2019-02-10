مسؤولون فرنسيون يطالبون بتعويضات للمتضررين من المظاهرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب المسؤولون في المجالس المحلية بمدن فرنسا الكبرى، الأحد، بـ"اجتماع طارئ" مع الحكومة، لبحث الإجراءات الكفيلة بدفع تعويضات للمتضررين من أعمال الشغب، التي تخللت بعض مظاهرات "السترات الصفراء" خلال الأسابيع الـ13 الماضية.

وشدد المسؤولون المحليون في بيان على "الخسائر التي تكبدها السكان والتجار" نتيجة هذه المظاهرات كل سبت، وهو عادة يوم التسوق للفرنسيين.

وأفادوا بأن التجار والسكان "باتوا رهائن مثيري شغب"، والخسائر باتت تقدر بـ"بضعة ملايين يورو في عدد من المدن الكبرى" مثل بوردو وديجون ونانت وباريس ورين وروان وسانت اتيان وتولوز".

كما طالبوا في البيان بلقاء "مع رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد"، لتحديد آليات التعويض والمواكبة باسم التضامن الوطني".

وذكر البيان أن من بين الخسائر والأضرار المسجلة "تخريب الطرقات والأرصفة والمقاعد العامة ومواقف الحافلات وإشارات المرور"، إضافة إلى الخسائر التي تكبدها التجار.

كانت وزيرة الدولة للاقتصاد أنييس بانييه روناشيه طالبت، الجمعة، التجار وأصحاب المؤسسات الذين تضررت أعمالهم وأماكن عملهم نتيجة ممارسات "السترات الصفراء" بتقديم طلبات للحصول على تعويضات.