شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: معارك ضارية بين «قسد» وداعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (لندن)

تخوض قوات سورية الديمقراطية «قسد» حالياً معارك ضارية في آخر معاقل تنظيم «داعش» الارهابي في شرق سورية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك اشتباكات عنيفة جرت بين الطرفين صباح اليوم (الأحد)، فيما يشن التحالف الدولي قصفاً جوياً ومدفعياً على مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن المعركة مستمرة، مشيراً إلى وقوع اشتباكات عنيفة صباح اليوم مصحوبةً بانفجارات ألغام.