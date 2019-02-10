شكرا لقرائتكم مقتل جندي بعملية ضد الجيش التركي في عفرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفذت "قوات تحرير عفرين"، التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية، الأحد، عملية ضد رتلٍ للجيش التركي في عفرين أدت لمقتل جندي وإصابة اثنين بجروح.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات تحرير عفرين وفصائل المعارضة السورية التابعة لتركيا في ريف عفرين في حلب.

إلى ذلك، وصلت تعزيزات من الفيلق الخامس والفرقة التاسعة التابعة للنظام السوري إلى محيط إدلب تحضيراً للعملية العسكرية المرتقبة.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة خفض تصعيد بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في أستانا عاصمة كازاخستان.

وكانت فصائل المعارضة سحبت أسلحتها الثقيلة من المناطق التي حددها اتفاق سوتشي، رغم استمرار النظام بخرق الاتفاق.

وطالبت موسكو تركيا، مؤخراً، بأن تبذل مزيداً من الجهد لمواجهة "المتطرفين"، في محافظة إدلب السورية وأن تفي بتعهدات قطعتها في إطار الاتفاق مع روسيا.

ووقعت محافظة إدلب في شمال غرب سوريا الشهر الماضي، تحت السيطرة الكاملة لـ"هيئة تحرير الشام"، جبهة النصرة سابقاً.

وبعد نحو ثماني سنوات من الصراع الدامي في سوريا، أدى قرار الانسحاب الأميركي إلى تعزيز حملة النظام السوري المدعومة من روسيا لإعادة فرض السيطرة على البلاد.

وتحضر موسكو لتنظيم قمة ثلاثية مع تركيا وإيران بداية هذا العام كجزء من عملية أستانا للسلام التي أطلقتها الدول الثلاث عام 2017.