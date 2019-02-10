"أنصار الله" تصد هجوماً للقوات الحكومية اليمنية على حدود السعودية

ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) أن "​القوات​ الحكومية اليمنية نفذت زحفاً، بغطاء جوي من ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​، في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف شرق ​محافظة الجوف​ الحدودية مع السعودية".

ولفتت إلى أن مقاتلي "أنصار الله" تمكنوا من كسر زحف القوات الحكومية عقب مواجهات استمرت 5 ساعات نفذوا خلالها كمائن للمهاجمين، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد منهم.

إلى ذلك، سقط قتلى وجرحى من القوات الحكومية بكمين نصبته الجماعة استهدف مجموعة من العسكريين في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف.