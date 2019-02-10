تستهدف 800 ألف تلميذ.. الثلاثاء بدء حملة القضاء على الطفيليات المعوية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أنهت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، استعداداتها لتنفيذ الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، في الفترة من 12 فبراير المقبل إلى 21 من الشهر ذاته 2019، للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.

وأوضح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه سيتم توزيع عقار المبندازول على كافة طلاب المدارس الابتدائية في جميع مراكز المحافظة، باستهداف تجريع عدد 836 ألف و243 تلميذًا وتلميذة بإجمالي عدد 1626 مدرسة بنطاق محافظة البحيرة، ويبلغ عدد الفرق المشاركة 1623 فريقًا، مؤكدًا أن العقار مجاني وفعال ولا توجد له أية مضاعفات.

تنفذ الحملة برعاية وزارتي الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية استكمالا للحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس الابتدائية بالمحافظة.