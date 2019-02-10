قماطي: ظريف سيبلغ المسؤولين اللبنانيين رسميا استعدادا ايران لدعم لبنان

أكد وزير الدولة لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ أنه "في الوقت الي شكلت فيه ​الحكومة​ على أبواب استحقاقات وأزمات متنوعة في ​لبنان​ في مواجهة الاخطار، والعدو الإسرائيلي وما يهددنا كل يوم وأمام الخطر التكفيري الذي ما زال يهدد لبنان وأمام الازمات المطلبية المتنوعة التي تعاني منها ​الشعب اللبناني​، بعد تصريحات وخطاب الأمين العام لـ"حزب اهلن" ​السيد حسن نصر الله​ عن استعداد ​ايران​ لدعم لبنان لمعالجة كافة المشاكل الاقتصادية والدعم العسكري، اليوم وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أكدها".

وفي مؤتمر صحفي له بعد لقاء جمع "لقاء الاحزاب الوطنية" وظريف، أوضح قماطي أن "ظريف اكد أن "إيرن مستعدة لإمداد لبنان في مختلف المجالات وتقديم الدعم"، مشيراً الى أنه "اليوم سمعنا كلاما سيوصله رسميا الى المسؤولين اللبنانيين عن استعدادا ايران لتكون الى جانب لبنان ليكون قويا لمواجهة الأخطار".

وأكد أنه "في هذا الوقت تعاني ايران من تطويق دولي ومحاولة فرض عقوبات وضربها اقتصاديا وهي صامدة ومستعدة لتقديم الدعم للبنان في كل المجالات".

وشدد على أن "لبنان مستقل في سياسته وفي قراراته واي دولة تريد ان تساعد لبنان وتدعمه"، مشيراً الى أن "الحكومة مستعدة لأن تكون ايجابية لتحل مشاكل الشعب واذا كانت ايران السباقة في ان تطرح نفسها لان تكون الى جانب لبنان نقول لإيران شكرا خصوصا ان هذه المساعدات بدون شرط او مقابل".

ولفت الى أن "نقدر أن هناك ضغوط دولية، لكن ماذا تريد هذه الضغوط الدولية؟ هل تريد ان يبقى لبنان متخلفا؟ واذا ارادت ان تساعد لبنان فلتقدم الحلول".

وشدد قماطي على أن "هذه الحكومة حتى الآن جادة في حل مشاكل لبنان وعندها النية والاستعداد لذلك، وفي اولى الأولويات الآن موضوع ​الكهرباء​، سنطرح المساعدة الإيرانية ونفترض ان نتخذ القرار الذي ينسجم مع لبنان".