الحريري نعى غانم: شكل قيمة مضافة للحياة التشريعية في لبنان

نعى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ النائب الراحل ​روبير غانم​، وقال: "بغياب روبير غانم نخسر زميلا عزيزا وصديقا صدوقا وبرلمانيا عريقا، شكل قيمة مضافة للحياة التشريعية في لبنان، وكان قدوة بالوفاء والآدمية وحسن الخلق. باسمي الشخصي وباسم ​الحكومة اللبنانية​، أتقدم من عائلته وأبناء منطقته ​البقاع الغربي​ بأحر التعازي القلبية، سائلا الله سبحانه أن يتغمده برحمته".

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