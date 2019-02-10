وزير البيئة إطلع على ملف حمى المنصوري ووعد بزيارة الموقع

أجرى وزير البيئة فادي جريصاتي اتصالاً بالناشطة البيئية منى خليل صاحبة مبادرة "البيت البرتقالي" الحاضن لحمى المنصوري الشاطئية في قضاء صور، وإطلع منها على ملف حمى المنصوري وما يتعرّض له الشاطىء من تعديات، مؤكداً متابعته الموضوع واعداً بزيارة في وقت قريب.
فيما أوضحت خليل أن "هذا الاتصال، بغض النظر عن أي اعتبار آخر، ردّ لي الروح، ومدّني بالأمل حين أكد الوزير أنه سيعمل على صون الحمى وأنه سيقوم بزيارتي في أقرب وقت، أشعر بطاقة إيجابية اليوم واتمنى من الوزير الجديد أن يكون على قدر آمالي وما يستحقه اللبنانيون".
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