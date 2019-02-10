مفرزة سير صيدا توقف شخصا بجرم تزوير رخصة حاجب للرؤية

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان انه "بتاريخ 5/2/2019 اوقفت دورية من مفرزة سير صيدا في وحدة الدرك الإقليمي، المدعوة: س. م. (مواليد عام 1999، سورية الجنسية) لقيادتها سيارة نوع "شيفروليه كامارو" لون احمر، وعلى زجاجها حاجب للرؤية بشكل كامل، وبحوزتها ترخيص حاجب للرؤية مزوّر".
واوضح انه "بالتحقيق معها، أفادت بأنها استحصلت على الترخيص من المدعو: ع. ع. من مدينة طرابلس. وبنتيجة المتابعة، تمّ توقيف مزوّر الترخيص: -ع. ع. (مواليد عام 1989، لبناني)، وتُركت مالكة السيّارة لقاء سند إقامة، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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