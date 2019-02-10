عباس: ندعو لمؤتمر دولي للسلام ونرفض تدخل أميركا في شؤون فنزويلا

دعا الرئيس ال​فلسطين​ي ​محمود عباس​ الاتحاد الإفريقي وأعضاءه إلى دعم فكرة تنظيم مؤتمر دولي لرعاية تسوية النزاع الشرق الأوسطي، وشدد على الرفض الفلسطيني لـ"تدخل ​الولايات المتحدة​ في شؤون ​فنزويلا​".

وأعرب عباس، في كلمة ألقاها أمام القمة العادية الـ32 للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الأثيوبية ​أديس أبابا​، عن تقدير الفلسطينيين العالي لدول الاتحاد على مواقفها الداعمة والمتضامنة مع قضيتهم، وخاصة في المحافل الدولية".

وذكر عباس أن الفلسطينيين يتطلعون إلى دول القارة السمراء واتحادها لمواصلة ​الثبات​ على مواقفها وتقديم مزيد من الدعم لقضيتهم خلال الفترة المقبلة من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في ​الأمم المتحدة​ والحماية الدولية لشعبها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لانتهاكات ​تل أبيب​، مشيراً إلى "أننا ندعو لعقد مؤتمر دولي وتشكيل آلية متعددة الأطراف لرعاية أية مفاوضات مستقبلية".

وناشد الرئيس الفلسطيني الاتحاد الإفريقي وأعضاءه المشاركة في المؤتمر، وكذلك إرسال مراقبين للانتخابات العامة التي تعمل ​السلطة الفلسطينية​ على تنظيمها قريبا.