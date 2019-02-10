"قسد" تعلن سيطرتها على 41 موقعا لـ"داعش" شرق الفرات

أعلن مدير المركز الإعلامي لـ "​قوات سوريا الديمقراطية​" مصطفى بالي، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "قوات سوريا الديمقراطية أحرزت تقدما في المحور الغربي للباغوز شرق الفرات في سوريا منذ الساعة السابعة مساء أمس، وسيطرت على 41 موقعاً لتنظيم "داعش" ودمرت تحصيناتهم".

ولفت بالي إلى أنه "جرى إحباط الهجمات المضادة لداعش في الرابعة من فجر اليوم الأحد، ويستمر القتال العنيف داخل القرية".

وأعلن بالي، أمس، إجلاء أكثر من 20 ألف مدني من الباغوز وإطلاق معركة الحاسمة لإنهاء ما تبقى من مسلحي "داعش" داخل القرية التي وصفها بمعقل التنظيم الأخير بمنطقة شرق الفرات.