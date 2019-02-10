العربية: مقتل جندي تركي وإصابة اثنين بهجوم للوحدات الكردية في عفرين

ذكرت قناة "العربية" أن ​اشتباكات​ اندلعت بين الفصائل الكردية وفصائل المعارضة المسلحة في ​عفرين​ شمال ​سوريا​، مشيرة إلى أن قوات حماية الشعب الكردية هاجمت رتلا للجيش التركي في عفرين.

وأفادت القناة عن مقتل جندي تركي وإصابة اثنين آخرين في الهجوم الذي شنّه لمسلحون ​الأكراد​.

وأوضحت القناة أن ​الجيش السوري​ أرسل تعزيزات إلى محيط ​محافظة إدلب​ التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.