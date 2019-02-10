العربية: مقتل جندي تركي وإصابة اثنين بهجوم للوحدات الكردية في عفرين

ذكرت قناة "العربية" أن اشتباكات اندلعت بين الفصائل الكردية وفصائل المعارضة المسلحة في عفرين شمال سوريا، مشيرة إلى أن قوات حماية الشعب الكردية هاجمت رتلا للجيش التركي في عفرين.
وأفادت القناة عن مقتل جندي تركي وإصابة اثنين آخرين في الهجوم الذي شنّه لمسلحون الأكراد.
وأوضحت القناة أن الجيش السوري أرسل تعزيزات إلى محيط محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
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