البرلمان المصري يحدد الأربعاء المقبل موعدا لبحث التعديلات الدستورية

حدد ​البرلمان المصري​ يوم الأربعاء المقبل موعدا لبحث ​التعديلات الدستورية​ المفترحة والتي تتضمن تمديد فترة الولاية الرئاسية للرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​. وتقدم ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596)، إلى ​مجلس النواب​، الأحد الماضي، بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، قبل أن يعلن المجلس أن أغلبية الأعضاء وافقت على مناقشة المقترحات.

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