الحريري اكد الاصرار على اقرار اصلاحات سيدر: نريد اعادة اعمار لبنان كما دبي

اشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الى ان برنامج عمل الحكومة واضح وصريح لاعادة لبنان الى اوجه، وتطوير القوانين التي تم اقرارها في الخمسينات والستينات، والدول كلها اصبح لديها اتصالات ومواصلات على عكس لبنان، ولكن نحن توصلنا الى حكومة في عهد ​الرئيس ميشال عون​ وتم الاتفاق على التركيز على ​الاقتصاد اللبناني​.

واكد الحريري خلال لقائه الجالية اللبنانية في القنصلية اللبنانية في دبي، الاصرار على اقرار اصلاحات سيدر، واي عمل بأي مشروع من دون اصلاحات يعني زيادة الدين العام، و​محاربة الفساد​ والهدر هي اساسيات عمل الحكومة، والاصلاحات ستقر وفق صيغة قوانين. وشدد على اهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي، لافتا الى وجود توافق سياسي كبير على الاصلاحات.

اضاف "نحن على بعد ايام من اغتيال رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​، ونحن مكملين في هذه المسيرة مسيرة بناء الانسان والوطن". وتابع قائلا "نريد اعادة اعمار لبنان كما دبي". اضاف "نريد اليوم للبنان أن يشبه الإمارات، بعد أن تراجعت أوضاعه خلال الحرب".

ولفت الى ان سيدر فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في جميع القطاعات. وتابع قائلا "نريد اليوم للبنان أن يشبه الإمارات، بعد أن تراجعت أوضاعه خلال الحرب".