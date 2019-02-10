سول تزيد الدعم للقوات الأمريكية بشبه الجزيرة الكورية إلى 890 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - سول – (أ ش أ):

وقعت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، مع الولايات المتحدة اتفاقية التدابير الخاصة العاشرة لزيادة مساهمة كوريا الجنوبية في تكلفة الدفاع بنسبة 2ر8% للعام الجاري.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن كبار المفاوضين من الجانبين وقعا على الاتفاقية في سول التي ستدفع كوريا الجنوبية بموجبها 03ر1 تريليون وون أي ما يعادل 890 مليون دولار أمريكي لتمركز 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بزيادة من 960 مليار وون في عام 2018.

ويطلق على هذه الخطوة رسميا "التوقيع الأولي" على الاتفاقية حيث أن الإجراءات المحلية مثل التصديق البرلماني في كوريا الجنوبية، مطلوبة ولا تحتاج الحكومة الأمريكية إلى موافقة البرلمان على الاتفاقية.

وأدت هذه الاتفاقية إلى انتهاء النزاعات بين كوريا الجنوبية الولايات المتحدة بشأن تكلفة الدفاع التي استمرت لمدة أشهر، إلى جانب كونها أزالت عقبة أمام التنسيق قبل القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، المقرر انعقادها في هانوي في 27 و 28 فبراير الجاري.

وفقا لمصدر دبلوماسي كوري جنوبي، واصل الجانبان المفاوضات في العام الجديد وتوصلا إلى عقد مدته سنة واحدة وكانت كوريا الجنوبية تريد أن تستمر صلاحية العقد لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، لكن إدارة ترامب دفعت إلى اتفاق لمدة عام واحد، قائلة إن "المراجعة الشاملة لتقاسم تكاليف الدفاع مع الحلفاء لا تزال جارية".

وتقاسمت كوريا الجنوبية العبء المالي بشأن تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية منذ أوائل التسعينات وتستخدم الأموال لأجور العمال الكوريين الجنوبيين في قواعد والبناء والدعم اللوجستي.

