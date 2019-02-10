ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء باكستان المستجدات الإقليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي – (أ ش أ):

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، في دبي، مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن اللقاء تناول كذلك بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين وسبل دعمها وتطويرها من أجل تحقيق المصالح المشتركة، وجرى استعراض مجالات التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية وسعي البلدين إلى تنميتها إلى آفاق أوسع وأرحب.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن سعادته بتطور ونمو العلاقات بين البلدين بفضل الحرص المشترك على تنويع وتوسيع هذه العلاقات لتشمل المجالات كافة.