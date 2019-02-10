عباس: نرفض استلام أموال الجباية في حال خصمت إسرائيل فلساً واحداً منها

صرح وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، إنه نقل بطلب من الرئيس محمود عباس إلى إسرائيل رسالة رسمية تؤكد "رفض تسلم أموال الجباية إذا قامت إسرائيل بخصم فلس واحد منها".

وأضاف "لقد بدأت أطراف ومؤسسات مالية دولية كبرى تلبية طلب أميركي فرض حصار مالي مشدد على السلطة" الفلسطينية.

وأفادت تقارير أن إسرائيل قد تحسم جزءاً من مبالغ الجباية الشهرية، التي تتلقاها نيابة عن السلطة مقابل بضائع تنقل إلى الاراضي الفلسطينية.

وتسدد إسرائيل شهرياً للسلطة الفلسطينية رسوماً تجمعها على سلع للفلسطينيين تنقل عبرها.

تابع الشيخ "لقد طلبت واشنطن وقف تقديم المساعدات المالية للسلطة، كما أنها أصدرت تعميماً على البنوك بعدم استقبال تحويلات لحسابات السلطة".

وكشف أن "العقوبات بدأت بمنع تحويل منحة عراقية بقيمة 10 ملايين دولاراً سلمت إلى الجامعة العربية أخيراً، ولم تستطع الجامعة تحويلها بسبب رفض جميع البنوك تسلمها لتحويلها الى مالية السلطة أو الصندوق القومي".

واعتبر الشيخ أن "القرار الأميركي يتقاطع مع قرار اسرائيلي للبدء بحسم مبالغ طائلة من قيمة المقاصة التي تجبيها إسرائيل من البضائع المستوردة لأراضي السلطة".

وتمثّل هذه الأموال أكثر من %50 من واردات الخزينة الفلسطينية كما أنها تلبي نحو %70 من المصاريف الجارية للسلطة ورواتب موظفيها.