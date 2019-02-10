هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر تضرب إیران

ضربت هزة أرضیة بقوة 4.8 درجة على مقیاس ریختر فجر یوم الأحد منطقة "إیذة" بمحافظة خوزستان جنوب غرب إیران.
وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجیوفیزیائیة بجامعة طهران بأن الهزة وقعت على عمق 15 كم من سطح الأرض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 31.73 والطول الشرقي 49.58 درجة.
ولم تصدر لغایة الآن أي تقاریر بوقوع أضرار محتملة جراء الهزة الأرضیة.
كما ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر منطقة "لافت" في مدينة قشم بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، حيث أعلنت مؤسسة الجيوفيزياء أن الزلزال وقع عند الساعة الثانية و24 دقيقة بعد ظهر الأحد وعلى عمق 10
وأشارت إلى أن الزلزال وقع على بعد 5 كم من "لافت قشم" و14 كم من ميناء خمير و34 كم من دركهاي قشم.
وأفاد مراسل RT بأن شخصا واحدا أصيب في الهزة الأرضية، فيما دمّرت 5 منازل مبنية من الطوب في جزيرة قشم جراء الزلزال.
كما وثقت عدسات الكاميرا تصدعات في الرصيف البحري جراء الزلزال في منطقة لافت بجزيرة قشم في مياه الخليج.
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