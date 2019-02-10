بومبيو: نبحث استمرار إقامة عائلات المسئولين الإيرانيين في أمريكا

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو- أرشيفية

كتب - محمد علي محمد

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، في فيديو نشر علي حساب وزارة الخارجية بموقع التدوين العالمي تويتر و الناطق بالفارسية، المسئولين في إيران بسرقة أموال الشعب و استخدامها في إرسال عائلاتهم إلي امريكا .

و قال مايك بومبيو خلال حديثه ، موجها كلامه للشعب الايراني "ان المسئولين ياخذون اموالكم و يستخدمونها في ارسال ابنائهم الي الخارج حتي يدرسوا و يتمتعوا بجميع المزايا و الحريات التي نقدمها في بلادنا ، و ذلك لانهم يعرفون ان بلادهم ليست كافية لابنائهم ".

و تابع حديثه (انهم اثرياء لانهم يسرقون اموالكم ، و يقولون ان سبب الازمة الاقتصادية هي العقوبات الامريكية ،و ينسبون

معاني الشعب الايراني الينا ، ان سبب الازمة الاقتصادية في ايران هي المسئولون انفسهم )

في الاونة الاخيرة ازداد الصدام بين المعارضة و النظام في ايران بعد ان نشر عدد من ابناء المسئولون الايرانيين صورا لهم و هم في امريكا ، و كان من بين هولاء الذين يعشون في امريكا ابنة علي لاريجاني رئيس مجلس الشوراي، ابناء علي نوبخت النائب في مجلس الشعب ، و اخو محمد باقر نوبخت رئيس وكالة التخطيط و الميزانية ، و ابنة محمد شريعتمداري وزير التضامن الاجتماعي ،

و حفيد اية الله محمد يزدي عضو مجلس الخبراء .

و قد نشرت صورهم علي مواقع التواصل الاجتماعي مما سبب غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

و اكمل بومبيو حديثه ( نحن نبحث استمرار اقامة عائلات المسئولون الايرانيون ، نحن قلقون علي وضع الشعب الايراني ، نحن نريد ان يحظي الشعب الايراني بالامان و الرخاء الذي يستحقه علي ارضه ، دون الحاجة الي الذهاب الي الولايات المتحدة )

و تشير التقارير ان التوتر و الاضطرابات الناشئة عن مواقع التواصل الاجتماعي في ايرن تزداد ، مما يعجل بالخطوات التي من المحتمل ان يتاخذها النظام الايراني ضدها .

و في الاونة الاخيرة ، كانت قد ارتفعت الاصوات من التيار الاصلاحي المنادية بزيادة الرقابة علي مواقع التواصل الاجتماعي و عمل بما يسمي ( فلترة ) لخدمة الانترنت في ايران .