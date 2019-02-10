ماذا يعني حصول إيران علي الشفرة الصاروخية ؟

تسعي ايران منذ عقود طويلة لكي تمتلك قاعدة صاروخية قوية، ونجحت بالفعل، و لكنها لم تقف عند هذا الحد، بل تسعي لتطوير اسلحتها و صواريخها لكي تتمكن من حمل رؤوس نووية، الأمر الذي سبب قلق دولي متزايد من خطر اسلحة ايران التي تمتلك ايدولوجيا يرفضها العالم باسره خاصة في منطقة الشرق الاوسط، لأنها بذلك تمتلك قاعدة صواريخ تهدد بها كل من تشاء، مما يعني البعد الكامل عن حلم الاستقرار و الهدوء.

و لكن ما مقدار القوة الصاروخية الايرانية ؟

في عام 2017 ، اصدر موقع ميثيل ثريت الامريكي تقريرا يقول فيه ان ايران اجرت أكثر من 100 تجربة صاروخية منذ عام 1988 ( بعد انتهاء الحرب الايرانية العراقية ) بينها عشرات التجارب التي أجرتها بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى عام 2015.

ففي بداية تجاربها الصاروخية لم تجر إيران سوى 3 تجارب خلال 8 سنوات، حتى عام 1996، ثم تلتها 3 تجارب أخرى في عام واحد، وقامت بـ14 تجربة حتى عام 2006 الذي شهد طفرة كبيرة في تجارب إيران الصاروخية، حيث قامت بـ18 تجربة صاروخية في ذلك العام

ورغم أن وتيرة التجاربة الصاروخية الإيران لم تتوقف إلا أن طهران واصلت تلك التجارب بمعدل يتراوح بين 5 تجارب إلى أكثر من

15 تجربة سنويًا حتى عام 2013 الذي لم تجر فيه سوى تجربتين صاروخيتين.

وفي عام 2014 أطلقت إيران صاروخين تلاها 6 تجارب صاروخية عام 2015.

وفي عام 2016 أجرت إيران 9 تجارب صاروخية تلتها 14 تجربة في العام الجاري.

ويتراوح مدى الصوريخ الإيرانية متوسطة المدى بين 300 إلى 1000 كم، وأبرزها صواريخ "شهاب 1" و"شهاب 2"، بينما يتراوح مدى الصواريخ متوسطة المدى بين 1000 و3000 كم، وأبرزها صواريخ "سجيل

وأجرت إيران تجارب على صاروخ "موسدان" البالستي الذي يصل مداه إلى 5500 كم.

ويضاف إلى ذلك، قامت إيران بتجارب على صواريخ مجنحة مثل صاروخ "قادر"، إضافة إلى تجربة إطلاق صواريخ الفضاء ومن بينها صارخ "سفير".

و في الاسابيع الاخيرة قامت ايران بتجربة اطلاق قمر صناعي ، و لكنها لم تنجح ، و اليوم اعلن مرتضي براري رئيس وكالة الفضاء الايرانية عن ان الوكالة تعمل علي تصنيع اربعة اقمار صناعية اخري من المقرر اطلاقها العام المقبل ، في حين اشارت بعض وكالات الانباء ان ايران قامت بتجربة اطلاق اخري و لكنها فشلت كذلك .

لماذا نرفض القوة الصاروخية الايرانية

يقول بعض الناس ان الدول لها حقوق مشروعة في تسليح جيوشها ، و ان اي دولة لها الحق في تزويد جيشها بالمعدات و التقنيات الحديثة كما تشاء ، و هكذا الحال لايران ، فهي دولة لها سيادة ، و لديهامطلق الحرية لتسليح جيشها ، و هذا امر صحيحا عموما ، و لكن ما يجعل هذا الامر مرفوضا لدي العالم ليس الحرب العامة ضد ايران كما يصفها القادة الايرانين بل هو طبيعة ايران الحالية ، و دورها في المنطقة ، فالدستور الايراني يضع كل الصلاحيات في يد شخص واحد و هو المرشد الاعلي للثورة ، مهملا سلطة مجلس الشعب ، و هو ام جهة في اي دول للتعبير عن حقوق و مصالح الشعب ، كذلك هي جهة التشريع ، ففي مثل تلك الحالة يمكن للامام ان يامر بحملة عسكرية علي اي دولة او قوة ، دون اللجوء الي المجلس ممثل الشعب ، و كذلك فان لايران دورا واضحا في المنطقة ، فنراها في سوريا و العراق و اليمن ، و يمكنها ان تمد تلك القوة بالسلاح لتحقيق اغراضه، كذلك فان ايران بما تحمله من ايدلوجيا شيعية تشكل خطرا علي جميع الدول السنية في المنطقة .

ماذا لو حصلت ايران علي الشفرة الصاروخية ؟

سيتسبب حصول ايران علي صواريخ متطورة بعيدة المدي قادرة علي القيام بمهام عسكرية كبيرة الي زعزعة الامن في المنظقة ، و بدء سباق التسليح في منطقة تعد من اسخن مناطق العالم من حيث الصراعات و الاحداث ،، الامر الذي سيكون له اثار سلبية علي العالم اجمع.