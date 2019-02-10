الصين تعلن استعدادها لتعزيز التعاون مع أفريقيا في إطار منتدى فوكاك

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، استعداد بلاده للعمل مع أفريقيا لتنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصين-أفريقيا (فوكاك)، وتعزيز المواءمة بين مبادرة "الحزام والطريق" وأجندة الاتحاد الأفريقي للعام ٢٠٦٣، وأجندة ٢٠٣٠ للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واستراتيجيات التنمية على المستوى الوطني للبلدان الأفريقية.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها الرئيس الصيني اليوم/الأحد/ بمناسبة انعقاد القمة الـ32 للاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا)، والتي شهدت تسلم مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد لهذا العام.

وقال بينج إنه منذ العام الماضي حققت عملية التكامل في أفريقيا تقدما كبيرا تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، حيث واصلت الدول الأفريقية التحدث بصوت واحد بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسة، مع تزايد

وأضاف بينج: "أهنيء بحرارة الاتحاد الأفريقي على التقدم المحرز، وأتمنى بإخلاص أن يواصل الاتحاد جهوده لتوحيد وقيادة الدول الأفريقية نحو إنجازات جديده وأكبر".

وتابع بينج أن قمة بكين لمنتدى التعاون الصين-أفريقيا (فوكاك) التي عقدت في سبتمبر الماضي حققت نجاحا كبيرا، حيث شهدت تنسيقا وتعاونا لرسم خطة لتنمية العلاقات بين الصين وأفريقيا.

وشدد بينج على أنه من خلال تعزيز العلاقات والتعاون بين الصين وأفريقيا، يمكن للجانبين المساهمة معا في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية. الإثيوبية (أديس أبابا)، والتي شهدت تسلم مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد لهذا العام.وقال بينج إنه منذ العام الماضي حققت عملية التكامل في أفريقيا تقدما كبيرا تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، حيث واصلت الدول الأفريقية التحدث بصوت واحد بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسة، مع تزايدنفوذ أفريقيا على المستوى العالمي.وأضاف بينج: "أهنيء بحرارة الاتحاد الأفريقي على التقدم المحرز، وأتمنى بإخلاص أن يواصل الاتحاد جهوده لتوحيد وقيادة الدول الأفريقية نحو إنجازات جديده وأكبر".وتابع بينج أن قمة بكين لمنتدى التعاون الصين-أفريقيا (فوكاك) التي عقدت في سبتمبر الماضي حققت نجاحا كبيرا، حيث شهدت تنسيقا وتعاونا لرسم خطة لتنمية العلاقات بين الصين وأفريقيا.وشدد بينج على أنه من خلال تعزيز العلاقات والتعاون بين الصين وأفريقيا، يمكن للجانبين المساهمة معا في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

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