- 1/2
- 2/2
أكد مصدر في حكومة الوفاق الوطني الليبية على أن قوات تابعة لها وصلت، اليوم الأحد، إلى حقل الشرارة النفطي غربي البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام عربية.
وجاء نبأ وصول قوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بعد أيام من إعلان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي (الذي يقوده المشير خليفة حفتر)، سيطرة قواته علىحقل الشرارة. واتهمت القيادة، في بيان، المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق بأنه يخضع لـ"سيطرة إرهابيين" و"لا يتحكم في أي شيء" وثمة "مخططات لإقامة دولة متطرفة في الجنوب الليبي".
وحقل الشرارة هو أكبر حقل نفطي في ليبيا، ومحور صراع بين الحكومة المتمركزة في طرابلس،
والجمعة الماضي، أعلنت مؤسسة النفط الوطنية الليبية أنها تتابع عن كثب تطورات الوضع في حقل الشرارة. وأكدت المؤسسة أنها تواصلت مع جميع الأطراف المتواجدة في المناطق المجاورة، داعية إياها إلى ضبط النفس و"تفادي تصعيد الأعمال العدائية التي من شأنها أن تهدد سلامة العاملين وتلحق الضرر بالمنشآت الموجودة في أكبر وأهم حقل في ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر الوفاق الليبية تعلن وصول قوات لها إلى حقل الشرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.