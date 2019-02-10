الوفاق الليبية تعلن وصول قوات لها إلى حقل الشرارة

القوات الليبية

وكالات:

أكد مصدر في حكومة الوفاق الوطني الليبية على أن قوات تابعة لها وصلت، اليوم الأحد، إلى حقل الشرارة النفطي غربي البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام عربية.

وجاء نبأ وصول قوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بعد أيام من إعلان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي (الذي يقوده المشير خليفة حفتر)، سيطرة قواته على

حقل الشرارة. واتهمت القيادة، في بيان، المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق بأنه يخضع لـ"سيطرة إرهابيين" و"لا يتحكم في أي شيء" وثمة "مخططات لإقامة دولة متطرفة في الجنوب الليبي".

وحقل الشرارة هو أكبر حقل نفطي في ليبيا، ومحور صراع بين الحكومة المتمركزة في طرابلس،

وحكومة منافسة تتخذ مدينة طبرق شرق البلاد مقرا لها، ومدعومة من الجيش الوطني بقيادة حفتر.

والجمعة الماضي، أعلنت مؤسسة النفط الوطنية الليبية أنها تتابع عن كثب تطورات الوضع في حقل الشرارة. وأكدت المؤسسة أنها تواصلت مع جميع الأطراف المتواجدة في المناطق المجاورة، داعية إياها إلى ضبط النفس و"تفادي تصعيد الأعمال العدائية التي من شأنها أن تهدد سلامة العاملين وتلحق الضرر بالمنشآت الموجودة في أكبر وأهم حقل في ليبيا".